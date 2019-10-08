ИА «Ореанда-Новости». Обнародован звонок одной из сестёр в экстренную службу после убийства отца.

Ангелина Хачатурян позвонила по номеру экстренных служб и сообщила, что её отец находится под действием каких-то наркотических веществ. Из разговора девушки с диспетчером также известно, что в квартире помимо неё находились ещё две её сестры.

Михаил Хачатурян, отец сестёр, накинулся на них и пытался убить. Ангелина, пытаясь защититься, убила его.

Ранее уже были обнародованы доказательства плохого отношения отца семейства к дочерям. Например, переписка Ангелины с племянником отца, подтверждающая, что тот знал об издевательствах Михаила над сёстрами и осуждал его.