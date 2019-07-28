ИА "Ореанда-Новости" Жителям Красноярского края удалось заснять на видео лесной пожар, разгоревшийся на территории их проживания. Видео опубликовано на официальном канале видеохостинга YouTube местной телевизионной компании.

Авторы видео стали свидетелями того, как легковой автомобиль едет по дороге, расположенной на территории Красноярского края, которая, в свою очередь, охвачена огнём. На кадрах саму дорогу практически не видно – настолько густой дым охватывает движущийся автомобиль.

По информации, предоставленной сотрудниками Красноярского лесопожарного центра, около девятисот пятидесяти тысяч гектаров лесного массива в регионе охвачено пожарами. Ранее в средствах массовой информации уже говорилась, что основная часть пожара находится в местах, которая труднодоступна для доступа специальной техники. Местными властями было принято решение бороться с огнём только в тех случаях, когда населённым пунктам или объектам инфраструктуры будет грозить опасность. Такой шаг был продиктован тем, что тушить пожар на территории всего Красноярского края довольно затратно с финансовой точки зрения – стоимость тушения превысит стоимость потенциального ущерба.

Наиболее крупные очаги возгорания зафиксированы в следующих районах Красноярского края: Абанский, Эвенкийский, Богучанский, Кежемский и Таймырский. Причинами возникновения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке специалисты неоднократно называли жаркую погоду с аномально высокими температурами, сухие грозы, которые часто проходили без дождей, и ветреная погода.