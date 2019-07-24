ИА «Ореанда-Новости» Жители Комсомольска-на-Амуре предлагают наградить званием Героя РФ 11-летнего Алексея Мартыненко, который спасал детей из огня при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, а сам позже скончался в реанимации. Петиция опубликована на портале change.org.

Как отмечают авторы петиции, ребёнок взял на себя огромную ответственность, на данный момент петицию подписали более 5,4 тысячи человек.