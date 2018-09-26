ИА «Ореанда-Новости». Накануне в Санкт-Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). Пользователи сети раскритиковали видеоролик, где активистки борются с «отвратительным явлением» занимать больше одного места в общественном транспорте.



На кадрах девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. Отметим, что многие из них сидят в полупустом вагоне и никому не мешают.

В титрах к видеозаписи сообщается, что «пострадали 70 особей», а вылитая жидкость с отбеливателем по концентрации «в 30 раз превышает ту, которая применяется в домашнем хозяйстве».

По словам автора ролика, общественной активистки Анны Довгалюк, акция нацелена на привлечение внимания к «отвратительному явлению, с которым борются во всем мире». Она утверждает, что такое поведение мужчин можно расценивать, как акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам.

Активистка утверждает, цель ролика заключается в том, чтобы добиться законодательного запрета и ответственности за мэнспрединг.





Реакция на видео в Сети

Запись «лайкнули» уже более 1,6 тысяч пользователи, около 33 тысяч негативно оценили поступок девушек. Под записью появилось много комментариев.

«Больная девушка, явно. Повод надуманный, обычный пиар», — комментирует Дмитрий.

«Очень неприятный ролик. Несколько мужчин на видео уснули в полупустом вагоне, а их обливают. Представляю, едет какой-нибудь хирург после пары смен, замученный.... а тут эта «робингудиха», думает что своим подвигом много для общества сделала», — пишет одна из пользователей.



«А почему же обливала только перед тем, как двери в вагоне откроются? Смелая «феминистка» побоялась по лицу получить?», — негодуют некоторые пользователи.

«Изучила "юриспруденцию"? Вот получи — насилие, хулиганство, порча чужого имущества. Жди повестки. Видео и ссылки на твои каналы переданы в прокуратуру», — написал Николай.

«Господа! Не забывайте отправлять жалобу на ролик, страницу и пост! Засудим эту ненормальную!» — предложил пользователь Max.

Есть те, кто акцию и активистку поддерживают. Но таких одобрительных комментариев намного меньше.

В прессе 25 августа появилась информация о том, что ролик на самом деле был подготовлен не активистками, а студией вирусного видео My duck's vision.