ИА «Ореанда-Новости». Пользователи Сети Интернет раскритиковали и высмеяли видео, которое президент Украины Пётр Порошенко опубликовал на своих страницах в Facebook и Twitter. Украинского лидера восхитил видеоролик с танковых стрельб украинских военнослужащих. Пользователи интернета же увидели на видео ржавую технику, и не разделили восхищения Порошенко.



«Натолкнулся в интернете на драйвовое видео наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы — олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неминуема. Траки — сила», — говорит Пётр Порошенко в подписи к опубликованному ролику с танковых стрельб военнослужащих Военных Сил Украины.





Реакция на публикацию

Однако данный пост прокомментировали достаточно скептически, отметив, что армия на видео показана далеко не в идеальном состоянии – танки ржавые, сами военнослужащие не в форме, и действия проходят не на полигоне, а на «своей земле».

– В этом клипе, кроме музыкального сопровождения, все свидетельствует об отсутствии его величества «порядка» в армии», — пишет Serhiy Poliakov.

– Беда, ствол ржавый, танкисты без спецодежды. Совсем денег на армию нет? На банку краски и шаровары? — заметил Артур Аветисов.

Большинство комментаторов поддерживали мысль о том, что технику необходимо было начистить перед съёмкой.

– Нашел чем хвалиться. Какой-то помойкой и ржавым танком. Хотя да, танкистами, умудряющимися воевать на древней технике, гордиться можно», — отметил пользователь с псевдонимом @borisych6361.

– Ну как можно писать президенту о том, что на видео танк ржавый? Ну что он его пойдет сейчас чистить? Танкисты сняли видео, значит, так должно быть, могли и почистить танк», — парировал пользователь @Mi40554825.

– Такое впечатление, что тебе, Петя, 10 лет, а не президент страны, увидел танк и хлопаешь ножками. а то, что он ржавый, стволом крутит, танкисты больше на оборванцев похожи. Да уж, сплошные перемоги», — констатировал @esau197.

Напомним, ранее Пётр Порошенко публиковал кадры испытаний нового танка Т-72АМТ, тогда пользователи также не смогли удержаться от саркастических комментариев: Порошенко напомнили о что украинские танкисты заняли последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в апреле. А большинство людей обратили внимание на то, что боевая машина является всего лишь модернизированным советским танком.