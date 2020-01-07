07.01.2020, 22:01
В Севастополе Дед Мороз облил ребёнка кипятком
ИА «Ореанда-Новости». В Севастополе полиция проверяет инцидент, во время которого артист в костюме Деда Мороза облил ребёнка кипятком, пишет РИА Новости.
Сообщается, что происшествие случилось во время заказанного представления в одном из домов города. Артист облил ребёнка кипятком во время представления.
Сейчас по этому факту ведётся проверка. Устанавливается степень причинения ребёнку телесных повреждений
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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