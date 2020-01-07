ИА «Ореанда-Новости». В Севастополе полиция проверяет инцидент, во время которого артист в костюме Деда Мороза облил ребёнка кипятком, пишет РИА Новости.



Сообщается, что происшествие случилось во время заказанного представления в одном из домов города. Артист облил ребёнка кипятком во время представления.



Сейчас по этому факту ведётся проверка. Устанавливается степень причинения ребёнку телесных повреждений