ИА «Ореанда-Новости». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил граждан воздержаться от поездок в город, пишет «МК».



Развожаев призвал россиян не ехать в Севастополь с период с 28 марта по 5 апреля во время объявленной в стране нерабочей недели.



Глава города отметил, что там уже закрыты досуговые учреждения, закрываются кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.