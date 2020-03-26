26.03.2020, 20:09
В Севастополе попросили туристов не приезжать
ИА «Ореанда-Новости». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил граждан воздержаться от поездок в город, пишет «МК».
Развожаев призвал россиян не ехать в Севастополь с период с 28 марта по 5 апреля во время объявленной в стране нерабочей недели.
Глава города отметил, что там уже закрыты досуговые учреждения, закрываются кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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