Данное мероприятие включено в перечень Национального календаря профилактических прививок.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства города Севастополя, вакцинация населения традиционно начинается немного раньше периода сезонного увеличения количества заболевших граждан. В основном, этот промежуток равен от двух до трёх месяцев. Кампания по привитию организовывается местными властями ежегодно.

Городское правительство в своём сообщении к севастопольскому населению рекомендует пройти вакцинацию, особенно это касается определённых групп жителей. К таким, например, относятся полугодовалые дети, учащиеся школьных учреждений, средних и высших учебных заведений, сотрудники ведомств в медицинской и образовательной сферах. Особое внимание на профилактику гриппа стоит обратить беременным женщинам, призывникам и людям пенсионного возраста. Все эти категории граждан особо ожидаемы сотрудниками медицинских учреждений города Севастополя.

Стоит также отметить, что привиться от гриппа в Севастополе можно будет абсолютно бесплатно.

Напомним, что на территории Российской Федерации действует Национальный календарь профилактических прививок. Его учредило федеральное Министерство здравоохранения. Профилактические прививки осуществляются во всех странах, являющимися участниками Всемирной организации здравоохранения. Стоит отметить, что график прививок меняется ежегодно, а вакцинация детей проводится по нему в соответствии с его возрастом.