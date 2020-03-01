ИА «Ореанда-Новости».Севастопольский суд объявил в розыск пациентку, которая сбежала из-под карантина, с подозрением на коронавирус.

Пациентка, находившаяся на карантине в Севастопольской клинической больнице, сбежала из медучреждения. Под наблюдением врачей женщина оказалась из-за подозрения на коронавирус. Теперь она находится в федеральном розыске по решению суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Пациентка была объявлена в розыск, не смотря на отсутствие лабораторного подтверждения диагноза. Женщина нарушила протокол медучреждения, согласно которому должна была дождаться результата клинических исследований.