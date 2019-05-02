ИА «Ореанда-Новости» У организаторов акции «Бессмертный полк» в Севастополе украли все портреты – 500 штук. О происшествии рассказал председатель регионального историко-патриотического движения Василий Федорин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По словам организаторов, личность, совершившая кражу им хорошо известна – это лидер одноимённой акции Нина Прудникова.

Федорин заявил, что организаторы обратились в полицию и ждут результатов расследования. По его словам, имеются свидетели случившегося,также известно, где находятся пропавшие портреты. Федорин добавил, что подозреваемая – особа с криминальным прошлым. Организаторы акции уверены, что портреты будут вскоре возвращены.