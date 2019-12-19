19.12.2019, 21:37
В Севастополе умер мальчик, который прыгал на кровати
ИА «Ореанда-Новости». В Севастополе в больнице умер мальчик, который прыгал на кровати, сообщает издательство «КП-Крым».
11 декабря 8-летний мальчик поступил в больницу после прыжков на кровати. Ребёнок упал на пол и потерял сознание. Его брат позвонил матери, которая быстро вызвала скорую, и мальчика госпитализировали в больницу № 5 в городе Севастополь. Травматолог диагностировал пациенту сотрясение мозга и госпитализировал его. Врач сказал, что здоровью школьника ничего не грозит.
В среду, 18 декабря, мать пришла навестить ребёнка и обнаружила сына мёртвым. На её крик прибежали работники больницы, но спасти мальчика так и не удалось. Женщина обвиняет врачей в недостаточности проведённого обследования. Департамент здравоохранения Севастополя начал служебную проверку смертельного инцидента.
11 декабря 8-летний мальчик поступил в больницу после прыжков на кровати. Ребёнок упал на пол и потерял сознание. Его брат позвонил матери, которая быстро вызвала скорую, и мальчика госпитализировали в больницу № 5 в городе Севастополь. Травматолог диагностировал пациенту сотрясение мозга и госпитализировал его. Врач сказал, что здоровью школьника ничего не грозит.
В среду, 18 декабря, мать пришла навестить ребёнка и обнаружила сына мёртвым. На её крик прибежали работники больницы, но спасти мальчика так и не удалось. Женщина обвиняет врачей в недостаточности проведённого обследования. Департамент здравоохранения Севастополя начал служебную проверку смертельного инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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