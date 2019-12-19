11 декабря 8-летний мальчик поступил в больницу после прыжков на кровати.. Его брат позвонил матери, которая быстро вызвала скорую, и мальчика госпитализировали в больницу № 5 в городе Севастополь.Врач сказал, что здоровью школьника ничего не грозит.В среду, 18 декабря, мать пришла навестить ребёнка и обнаружила сына мёртвым. На её крик прибежали работники больницы, но спасти мальчика так и не удалось. Женщина обвиняет врачей в недостаточности проведённого обследования.