Как сообщает источник агентства, инцидент случился в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. Другой источник рассказал, что объекты, которые затонули в воскресенье, уже не принадлежали Черноморскому флоту.Данных о пострадавших пока не поступало. В Минобороне РФ и на Черноморском флоте пока не отреагировали на эту информацию.