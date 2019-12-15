15.12.2019, 10:13
В Севастополе затонул док с российской подлодкой
ИА «Ореанда-Новости» В Севастополе затонул списанный плавучий док с находившейся в нём российской подводной лодкой, которая также была уже списана. Об этом 15 декабря передает ТАСС, которое ссылается на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщает источник агентства, инцидент случился в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. Другой источник рассказал, что объекты, которые затонули в воскресенье, уже не принадлежали Черноморскому флоту.
Данных о пострадавших пока не поступало. В Минобороне РФ и на Черноморском флоте пока не отреагировали на эту информацию.
Как сообщает источник агентства, инцидент случился в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. Другой источник рассказал, что объекты, которые затонули в воскресенье, уже не принадлежали Черноморскому флоту.
Данных о пострадавших пока не поступало. В Минобороне РФ и на Черноморском флоте пока не отреагировали на эту информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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