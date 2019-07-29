29.07.2019, 17:43
В Северной Осетии завели дело на туриста из-за фотосессии с черепами
ИА «Ореанда-Новости». МВД возбудил уголовное дело против 18-летнего жителя Пятигорска, который во время посещения туристического объекта «Город мертвых» в Северной Осетии, достал черепа из склепа, пишет РИА Новости.
Молодой человек сделал фотографии с черепами, выставив их в оконный проём. Снимки он выложил в Instagram.
В МВД назвали этот поступок непристойными действиями, несовместимыми с моралью Дело возбудили по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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