ИА «Ореанда-Новости». МВД возбудил уголовное дело против 18-летнего жителя Пятигорска, который во время посещения туристического объекта «Город мертвых» в Северной Осетии, достал черепа из склепа, пишет РИА Новости.



Молодой человек сделал фотографии с черепами, выставив их в оконный проём. Снимки он выложил в Instagram.



В МВД назвали этот поступок непристойными действиями, несовместимыми с моралью Дело возбудили по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».