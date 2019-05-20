20.05.2019, 19:30
В Северодвинске ликвидировали два пожара
ИА "Ореанда-Новости" За прошедшие сутки пожарным Северодвинска в Архангельской области удалось ликвидировать сразу два пожара. Пострадавших доставили в городскую больницу.
Вчера вечером первый пожар произошёл на улице Полярная города Северодвинска. Огненная стихия разгорелась в двухэтажном деревянном доме, предназначенного для расселения. При тушении специалисты пожарной службы обнаружили в одной из квартир 37-летнего мужчину. По оперативным данным, мужчина оказался без определённого места жительства. Его доставили в городскую больницу, диагностировав ожоги второй и третьей степени. 15% поверхности тела мужчины пострадала в результате пожара. По информации службы экстренной связи 112, в квартире сгорела только мягкая мебель.
Сегодня, 20 мая, около восьми утра поступил сигнал об ещё одном пожаре. Второе за сутки возгорание произошло на улице Труда города Северодвинска, на верхнем этаже пятиэтажного дома. Житель соседней квартиры первым узнал о пожаре и вызвал специалистов пожарной службы. 26-летний молодой человек ещё до прибытия службы вскрыл квартиру, где произошло возгорание, и начал спасать находившихся там людей. Пострадавшими в огне людьми оказались двое мужчин. В квартире проживали 89-летний пенсионер и его сын. Скорее всего, оба владельца квартиры находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не могли вовремя среагировать на возникновения пожара. Отец и сын госпитализированы, их состояние оценивается специалистами как "крайне тяжёлое" - пострадавшие отравились дымом. Что касается имущества в квартире, то огнём повреждены старые вещи на площади в 5 кв м.
Вчера вечером первый пожар произошёл на улице Полярная города Северодвинска. Огненная стихия разгорелась в двухэтажном деревянном доме, предназначенного для расселения. При тушении специалисты пожарной службы обнаружили в одной из квартир 37-летнего мужчину. По оперативным данным, мужчина оказался без определённого места жительства. Его доставили в городскую больницу, диагностировав ожоги второй и третьей степени. 15% поверхности тела мужчины пострадала в результате пожара. По информации службы экстренной связи 112, в квартире сгорела только мягкая мебель.
Сегодня, 20 мая, около восьми утра поступил сигнал об ещё одном пожаре. Второе за сутки возгорание произошло на улице Труда города Северодвинска, на верхнем этаже пятиэтажного дома. Житель соседней квартиры первым узнал о пожаре и вызвал специалистов пожарной службы. 26-летний молодой человек ещё до прибытия службы вскрыл квартиру, где произошло возгорание, и начал спасать находившихся там людей. Пострадавшими в огне людьми оказались двое мужчин. В квартире проживали 89-летний пенсионер и его сын. Скорее всего, оба владельца квартиры находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не могли вовремя среагировать на возникновения пожара. Отец и сын госпитализированы, их состояние оценивается специалистами как "крайне тяжёлое" - пострадавшие отравились дымом. Что касается имущества в квартире, то огнём повреждены старые вещи на площади в 5 кв м.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии