Пострадавших доставили в городскую больницу.Огненная стихия разгорелась в двухэтажном деревянном доме, предназначенного для расселения. При тушении специалисты пожарной службы обнаружили в одной из квартир 37-летнего мужчину. По оперативным данным, мужчина оказался без определённого места жительства. Его доставили в городскую больницу, диагностировав ожоги второй и третьей степени. 15% поверхности тела мужчины пострадала в результате пожара. По информации службы экстренной связи 112, в квартире сгорела только мягкая мебель.Сегодня, 20 мая, около восьми утра поступил сигнал об ещё одном пожаре.Житель соседней квартиры первым узнал о пожаре и вызвал специалистов пожарной службы. 26-летний молодой человек ещё до прибытия службы вскрыл квартиру, где произошло возгорание, и начал спасать находившихся там людей. Пострадавшими в огне людьми оказались двое мужчин. В квартире проживали 89-летний пенсионер и его сын. Скорее всего, оба владельца квартиры находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому они не могли вовремя среагировать на возникновения пожара. Отец и сын госпитализированы, их состояние оценивается специалистами как "крайне тяжёлое" - пострадавшие отравились дымом. Что касается имущества в квартире, то огнём повреждены старые вещи на площади в 5 кв м.