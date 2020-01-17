ИА «Ореанда-Новости». В российском аэропорту Шереметьево заработали первые курилки.

Генеральный директор аэропорта Михаил Василенко поделился с журналистами новостью о том, что в Шереметьево заработали первые помещения для курения. Однако пока что изменения коснулись только бизнес-залов аэропорта.

По словам директора, специальные помещения для курения установлены не во всех бизнес-залах. Однако Василенко пообещал восстановить работу курительных комнат в том же объёме, в котором они функционировали до запрета.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, благодаря которому в аэропорты вернутся помещения для курения.