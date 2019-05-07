ИА «Ореанда-Новости» По требованию прокуратуры в 20 пензенских школах введён прямой запрет на ношение учащимися хиджабов. Соответствующие нормы внесены в положения учебных заведений о школьной форме.

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Пензы установили, что положения о школьной форме в 20 учебных заведениях не предусматривали прямого запрета на ношение учениками религиозной одежды. Таким образом, было предписано внести соответствующие изменения в документы «с целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также соблюдения прав и свобод несовершеннолетних».

12 должностных лиц школ были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре разъяснили, что в законе закреплён принцип светского образования, а это означает, что у школьников нет легальной возможности реализовывать своё право исповедовать религию и действовать в соответствии со своим вероисповеданием в стенах государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.