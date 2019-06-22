ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России разработало проект правительственного постановления, который предусматривает экспериментальное внедрение в школах и колледжах компьютерных игр и мобильных приложений в качестве средств обучения в течение 2019–2024 годов.

В пояснительной записке к документу указано, что предлагается использовать «цифровые учебно-методические комплексы, цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, игровые виды цифровых образовательных ресурсов» для занятий по математике, информатике и технологии.

Указывается, что подобное нововведение способно содействовать формированию у школьников, а также у учителей необходимые умения и навыки для использования современных информационных технологий в процессе обучения. Ещё одно преимущество – дополнительная мотивация учащихся к получению знаний.