07.02.2020, 22:25
В школах Самары продлили карантин ещё на неделю
ИА «Ореанда-Новости». В школах Самары продлили карантин ещё на неделю до 15 февраля. Школьные учреждения были закрыты из-за массового заражения школьников. Уведомления о продлении карантина получили все родители учащихся.
С 3 февраля в Самарской области и близлежащих регионах Министерство здравоохранения объявило эпидемию по ОРВИ. Все школьники перешли на дистанционный формат обучения. Домашние задания представляются школьникам в специальных электронных журналах.
Стоит отметить, что за эту неделю только в Самарской области медицинскими учреждениями было зарегистрировано 13 тысяч человек, которые заболели гриппом.
С 3 февраля в Самарской области и близлежащих регионах Министерство здравоохранения объявило эпидемию по ОРВИ. Все школьники перешли на дистанционный формат обучения. Домашние задания представляются школьникам в специальных электронных журналах.
Стоит отметить, что за эту неделю только в Самарской области медицинскими учреждениями было зарегистрировано 13 тысяч человек, которые заболели гриппом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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