Школьные учреждения были закрыты из-за массового заражения школьников. Уведомления о продлении карантина получили все родители учащихся.С 3 февраля в Самарской области и близлежащих регионах Министерство здравоохранения объявило эпидемию по ОРВИ.. Домашние задания представляются школьникам в специальных электронных журналах.