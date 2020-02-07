ИА «Ореанда-Новости». В школах Самары продлили карантин ещё на неделю до 15 февраля. Школьные учреждения были закрыты из-за массового заражения школьников. Уведомления о продлении карантина получили все родители учащихся.

С 3 февраля в Самарской области и близлежащих регионах Министерство здравоохранения объявило эпидемию по ОРВИ. Все школьники перешли на дистанционный формат обучения. Домашние задания представляются школьникам в специальных электронных журналах. 

Стоит отметить, что за эту неделю только в Самарской области медицинскими учреждениями было зарегистрировано 13 тысяч человек, которые заболели гриппом.