28.05.2019, 18:31
В школе в Пензенской области во время ЕГЭ в туалетах сняли двери, чтобы следить за детьми
ИА «Ореанда-Новости». Ученики пожаловались, что в их школе в городе Заречье во время проведения ЕГЭ в туалетных кабинках сняли двери.
Отмечается, что в туалете находились представители городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки учеников использовать шпаргалки.
В школе эту ситуацию объяснили тем, что в некоторых кабинках двери сняли заранее из-за грядущего ремонта, а остальных сняли специально, чтобы школьники были в равных условиях.
В пресс-службе главы региона ситуацию назвали абсурдной и пообещали наказать виновных.
Отмечается, что в туалете находились представители городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки учеников использовать шпаргалки.
В школе эту ситуацию объяснили тем, что в некоторых кабинках двери сняли заранее из-за грядущего ремонта, а остальных сняли специально, чтобы школьники были в равных условиях.
В пресс-службе главы региона ситуацию назвали абсурдной и пообещали наказать виновных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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