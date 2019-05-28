ИА «Ореанда-Новости». Ученики пожаловались, что в их школе в городе Заречье во время проведения ЕГЭ в туалетных кабинках сняли двери.

Отмечается, что в туалете находились представители городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки учеников использовать шпаргалки.

В школе эту ситуацию объяснили тем, что в некоторых кабинках двери сняли заранее из-за грядущего ремонта, а остальных сняли специально, чтобы школьники были в равных условиях.

В пресс-службе главы региона ситуацию назвали абсурдной и пообещали наказать виновных.