Отмечается, что в туалете находились представители городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки учеников использовать шпаргалки.В школе эту ситуацию объяснили тем, что в некоторых кабинках двери сняли заранее из-за грядущего ремонта, а остальных сняли специально, чтобы школьники были в равных условиях.В пресс-службе главы региона ситуацию назвали абсурдной и пообещали наказать виновных.