ИА «Ореанда-Новости» . Команда президента Украины Владимира Зеленского и. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, амнистия для «боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях» недопустима. При этом он исключил альтернативную позицию по этому вопросу, потому что «никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом».

Вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, состоящие в основном из местного населения, насчитывают порядка 30 тысяч человек. Амнистия этих людей и руководства республик — обязательный пункт минских соглашений, обязанность по выполнению которых взял на себя Киев.

В частности, в тексте соглашений говорится: «обеспечить помилование и амнистию путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Какие-либо исключения, на которые не распространяется этот пункт договоренностей, в тексте не упоминаются.

Партия «Слуга народа» по итогам прошедших 21 июля досрочных парламентских выборов впервые за всю историю страны смогла получить абсолютное большинство. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней президентская партия набирает 253 из 450 мандатов.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над её выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.