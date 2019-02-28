ИА «Ореанда-Новости». Накануне полиция безопасности в Швеции сообщила о задержании российского шпиона, сейчас стало известно о задержании по подозрению в шпионаже ещё одного агента, якобы завербованного российскими спецслужбами. Связаны ли оба задержанных, в полиции не уточнили.

В среду, 27 февраля, в Стокгольме правоохранители задержали человека, который подозревается в сборе разведывательных данных в пользу России, об этом в четверг сообщило местное издание Dagens Nyheter. Источник ссылается на судебный документ, где прокурор Швеции Ханс-Юрген Ханстрем сообщает о том, что задержанный шпионил для России с апреля по конец сентября прошлого год.

«Незаконную деятельность он осуществлял с 10 апреля по 30 сентября», –сказано в документе.

Информацию о задержании второго «шпиона» подтвердил представитель полиции безопасности Карл Мелин. Возможную связь с задержанным во вторник он не прокомментировал. На 1 марта назначено слушание, где суд изберёт меру пресечения подозреваемому.

В полиции безопасности уверены, что первого подозреваемого завербовали агенты, работающие на спецслужбы России и находятся в Швеции под дипломатическим прикрытием. Известно, что задержанный работал в организации, занимающейся высокими технологиями.

Подробностей дела полиция пока не раскрывает. Российская Служба внешней разведки отказалась от комментариев.

26 февраля недалеко от Калининграда были замечены два иностранных самолёта-разведчика. Служба мониторинга сообщает, что один беспилотник принадлежал ВВС США, он взлетел в Италии и совершил разведывательный полёт вблизи Калининградской области.

В этот же день радиоразведчик ВВС Швеции был замечен в акватории Балтийского моря и вблизи Калининградской области.

Эксперты отмечают, что у границ России и российских военных объектов в последнее время увеличилась активность зарубежных разведывательных самолётов и беспилотников. Их регулярно отслеживают над Балтийским морем, в районе Крыма и над базами в Сирии. На прошлой неделе вблизи России разведку проводили 15 аппаратов. Минобороны призвало Пентагон отказаться от этих операций, однако там ответили отказом.