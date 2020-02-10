ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области женщина погибла под колёсами машины, когда каталась на тюбинге, пишет «МК».



Трагедия произошла около посёлка Тетеринск. Тюбинг прикрепили к кузову машины Toyota Lite Ace. Во время катания тюбинг занесло, и он попал под колёс встречного автомобиля.



Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Водитель Toyota задержан. Установлено, что на момент трагедии он был в состоянии алкогольного опьянения.