ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске пенсионерка, пришедшая за справкой об отсутствии судимости, украла IPhone. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Пенсионерка пришла в местный многофункциональный центр 25 марта за справкой об отсутствии судимости. В помещении МФЦ один из посетителей оставил свой IPhone, однако не обнаружил его, когда вернулся. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 65-летняя жительница Заельцовского района. Пенсионерка в краже призналась и телефон вернула.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ущерб составил 40 тысяч рублей.