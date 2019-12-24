Стоит отметить, что районная администрация не согласна с законностью выставленного объявления, так как бизнесмен не прошёл обязательную перерегистрацию. Из-за этого суд не продлил ему аренду земли и лесополосы, на территории которых располагает село. Поэтому местная администрация считает, что сибирский бизнесмен не имеет права на продажу Васильевки.





