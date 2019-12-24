24.12.2019, 17:00
В Сибири продаётся село вместе с жителями
ИА «Ореанда-Новости». В Сибири продаётся село Васильевка вместе с жителями, сообщает телеканал НТВ. В селе расположено 45 домов с местными жителями. Объявление о продаже было выставлено местным бизнесменом. Стоимость населённого пункта составляет 20 миллионов рублей.
Увидев объявление о продаже, жители Васильевки забеспокоились и начали звонить по указанному номеру. В ответ на вопрос о проживающих в селе россиянах они услышали, что с ними можно будет «делать всё что угодно», вплоть до выселения.
По словам жительницы села Васильевка Ирины Земцевой, село перешло в частные руки во время перестройки. Жители подписали все необходимые документы и владение населённым пунктом перешло во владение семьи Федяевых.
Стоит отметить, что районная администрация не согласна с законностью выставленного объявления, так как бизнесмен не прошёл обязательную перерегистрацию. Из-за этого суд не продлил ему аренду земли и лесополосы, на территории которых располагает село. Поэтому местная администрация считает, что сибирский бизнесмен не имеет права на продажу Васильевки.
Увидев объявление о продаже, жители Васильевки забеспокоились и начали звонить по указанному номеру. В ответ на вопрос о проживающих в селе россиянах они услышали, что с ними можно будет «делать всё что угодно», вплоть до выселения.
По словам жительницы села Васильевка Ирины Земцевой, село перешло в частные руки во время перестройки. Жители подписали все необходимые документы и владение населённым пунктом перешло во владение семьи Федяевых.
Стоит отметить, что районная администрация не согласна с законностью выставленного объявления, так как бизнесмен не прошёл обязательную перерегистрацию. Из-за этого суд не продлил ему аренду земли и лесополосы, на территории которых располагает село. Поэтому местная администрация считает, что сибирский бизнесмен не имеет права на продажу Васильевки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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