Об обнаружении тела мальчика сообщается в информационной службе крымского управления СК РФ.Заявлено, что тело обнаружили в машине, которая была припаркована в городе Симферополе на улице Сельвинского. Рядом с машиной обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что она приходится матерью погибшему мальчику.На месте преступления были найдены доказательства, которые свидетельствуют, что смертельные ранения мальчику причинила его мать. Найдено также орудие убийства.Сейчас проводятся допросы близких мальчика и его родственников. Заявлено также в сообщении о назначении всех необходимых экспертиз.