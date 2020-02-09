09.02.2020, 13:18
В Симферополе обнаружили тело мальчика семи лет
ИА «Ореанда-Новости» В Симферополе в машине было найдено тело мальчика семи лет с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота. Неподалеку от автомобиля находилась мать в бессознательном состоянии. Об обнаружении тела мальчика сообщается в информационной службе крымского управления СК РФ.
Заявлено, что тело обнаружили в машине, которая была припаркована в городе Симферополе на улице Сельвинского. Рядом с машиной обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что она приходится матерью погибшему мальчику.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что утром восьмого февраля женщина сорока лет забрала сына у супруга, с которым мальчик проживал после того, как родители расстались. Женщина должна была привезти мальчика в обозначенное время. Ближе к вечеру, когда с матерью ребёнка пропала связь, родные забили тревогу.
На месте преступления были найдены доказательства, которые свидетельствуют, что смертельные ранения мальчику причинила его мать. Найдено также орудие убийства.
Сейчас проводятся допросы близких мальчика и его родственников. Заявлено также в сообщении о назначении всех необходимых экспертиз.
Заявлено, что тело обнаружили в машине, которая была припаркована в городе Симферополе на улице Сельвинского. Рядом с машиной обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что она приходится матерью погибшему мальчику.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что утром восьмого февраля женщина сорока лет забрала сына у супруга, с которым мальчик проживал после того, как родители расстались. Женщина должна была привезти мальчика в обозначенное время. Ближе к вечеру, когда с матерью ребёнка пропала связь, родные забили тревогу.
На месте преступления были найдены доказательства, которые свидетельствуют, что смертельные ранения мальчику причинила его мать. Найдено также орудие убийства.
Сейчас проводятся допросы близких мальчика и его родственников. Заявлено также в сообщении о назначении всех необходимых экспертиз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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