ИА «Ореанда-Новости» . В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом. Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военно-воздушное судно «СУ-25 СМ» российского майора Романа Филипова сбили боевики из террористической группировки огнём из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик выполнял задачу по мониторингу идлибской зоны деэскалации. Майор успел благополучно катапультироваться и приземлиться в районе населённого пункта Массеран, но был обнаружен террористами и принял бой с ними. Во время боя Роман Филипов был тяжело ранен, после чего подорвал себя и террористов с помощью гранаты «РГД-5».

Место гибели лётчика было найдено в марте текущего года.