ИА «Ореанда-Новости» Бригадный генерал сирийской армии Абдель Керим Мейхун сообщил, что неподалёку от недавно освобождённого города Хан-Шейхун в провинции Идлиб была обнаружена пещера, оказавшаяся крупной базой боевиков.

«Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ», – сказал военачальник. Площадь пещеры составляет около 10 тысяч квадратных метров. В ней оборудованы командный пункт, полевой госпиталь и спальни. Подземелье заминировано, и сапёры пока разминировали только часть территории.

Генерал Мейхун также сообщил, что пещеру могли использовать представители организации «Белые каски», которая фабриковала там видеоматериалы о применении правительственной армией химического оружия против мирных жителей.