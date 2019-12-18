Военным начальником было заявлено о продолжающихся испытаниях самолётов пятого поколения Су-57. По его словам, в Сирии была проведена повторная апробация новых российских самолётов, во время которой все задачи, которые были запланированы, были успешно выполнены.Летом телеканал "Звезда" сообщил, что самолёты Су-57 отправили в Сирию с целью их разрекламировать. О том, что самолёты Су-57 находятся в Сирии, впервые появилась информация в феврале 2018 года.