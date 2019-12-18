18.12.2019, 11:56
В Сирии состоялся второй этап испытаний самолёта СУ-57
ИА «Ореанда-Новости» В Сирии успешно пройден второй этап испытаний Су-57 - перспективных истребителей пятого поколения российского производства. Об этом рассказывает "Красная звезда" со слов Валерия Герасимова - начальника генштаба вооруженных сил России.
Военным начальником было заявлено о продолжающихся испытаниях самолётов пятого поколения Су-57. По его словам, в Сирии была проведена повторная апробация новых российских самолётов, во время которой все задачи, которые были запланированы, были успешно выполнены.
Летом телеканал "Звезда" сообщил, что самолёты Су-57 отправили в Сирию с целью их разрекламировать. О том, что самолёты Су-57 находятся в Сирии, впервые появилась информация в феврале 2018 года.
Военным начальником было заявлено о продолжающихся испытаниях самолётов пятого поколения Су-57. По его словам, в Сирии была проведена повторная апробация новых российских самолётов, во время которой все задачи, которые были запланированы, были успешно выполнены.
Летом телеканал "Звезда" сообщил, что самолёты Су-57 отправили в Сирию с целью их разрекламировать. О том, что самолёты Су-57 находятся в Сирии, впервые появилась информация в феврале 2018 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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