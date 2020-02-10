10.02.2020, 14:30
В СК изучают информацию о нарушениях в алтайском детском доме
ИА «Ореанда-Новости». Следователями Алтайского края начата проверка в связи с информацией о физическом и психическом насилии и нарушениях в детском доме Топчихинского района, заявлено в понедельник СК РФ по Алтайскому краю.
Как сообщают в ведомстве, в СМИ появилась публикация о том, что должностные лица КГБУ "Топчихинский центр помощи детям" ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. В материале говорилось, что в детском учреждении плохие условия проживания. Также в публикации заявлено, что в учреждении присутствует психологическое и физическое насилие.
В сообщении ИА Regnum заявлено, что в редакцию пришла родственница двух воспитанников детского учреждения, которая побывала в нем и была шокирована условиями, в которых дети вынуждены учиться и жить.
Женщина говорит, что в учреждении есть группировка старших ребят, которые не посещают школу, выпивают по вечерам и издеваются над слабыми, курят в помещениях и за малейшие замечания со стороны воспитателей ругают их матом. При этом, по словам женщины, руководство никак не реагирует на эту ситуацию.
Как сообщают в ведомстве, в СМИ появилась публикация о том, что должностные лица КГБУ "Топчихинский центр помощи детям" ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. В материале говорилось, что в детском учреждении плохие условия проживания. Также в публикации заявлено, что в учреждении присутствует психологическое и физическое насилие.
В сообщении ИА Regnum заявлено, что в редакцию пришла родственница двух воспитанников детского учреждения, которая побывала в нем и была шокирована условиями, в которых дети вынуждены учиться и жить.
Женщина говорит, что в учреждении есть группировка старших ребят, которые не посещают школу, выпивают по вечерам и издеваются над слабыми, курят в помещениях и за малейшие замечания со стороны воспитателей ругают их матом. При этом, по словам женщины, руководство никак не реагирует на эту ситуацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии