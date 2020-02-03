03.02.2020, 13:44
В СК рассказали о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве под Евпаторией
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, которого подозревают в том, что он в ноября 2019 года убил женщину в окрестностях Евпатории. О задержании подозреваемого в убийстве сообщили в информационной службе управления СК по региону.
Четвёртого ноября под Евпаторией неподалеку от элеватора было найдено тело местной жительницы 54 лет, которая отправилась пасти домашний скот. Следователями было возбуждено дело по факту убийства.
В социальных сетях обсуждались подробности убийства, распространялись призывы создать группы для поиска преступника. Полиция просила жителей Крыма не заниматься самодеятельностью и не доверять непроверенной информации об обстоятельствах убийства.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 45 лет, проживающий в Сакском районе. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Мужчину задержали.
По информации ведомства, мужчина 4 ноября 2019 году осуществлял попытки познакомиться с погибшей. Когда ему было отказано, он ударил женщину ножом. Заявлено, что подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, как совершал убийство и показал место, где закопал мобильный телефон жертвы.
Четвёртого ноября под Евпаторией неподалеку от элеватора было найдено тело местной жительницы 54 лет, которая отправилась пасти домашний скот. Следователями было возбуждено дело по факту убийства.
В социальных сетях обсуждались подробности убийства, распространялись призывы создать группы для поиска преступника. Полиция просила жителей Крыма не заниматься самодеятельностью и не доверять непроверенной информации об обстоятельствах убийства.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 45 лет, проживающий в Сакском районе. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Мужчину задержали.
По информации ведомства, мужчина 4 ноября 2019 году осуществлял попытки познакомиться с погибшей. Когда ему было отказано, он ударил женщину ножом. Заявлено, что подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, как совершал убийство и показал место, где закопал мобильный телефон жертвы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии