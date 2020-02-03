О задержании подозреваемого в убийстве сообщили в информационной службе управления СК по региону.Четвёртого ноября под Евпаторией неподалеку от элеватора было найдено тело местной жительницы 54 лет, которая отправилась пасти домашний скот. Следователями было возбуждено дело по факту убийства.Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 45 лет, проживающий в Сакском районе. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Мужчину задержали.По информации ведомства, мужчина 4 ноября 2019 году осуществлял попытки познакомиться с погибшей. Когда ему было отказано, он ударил женщину ножом. Заявлено, что подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, как совершал убийство и показал место, где закопал мобильный телефон жертвы.