Об этом сообщают в информационной службе ГСУ СК РФ по Москве.По информации от ведомства, двадцать пятого января пьяная женщина во время поездки по столице России на каршеринговой машине посадила за руль ребёнка. При этом в салоне автомобиля на тот момент находился ещё один ребёнок.Сейчас следователи пытаются установить местоположение подозреваемой.