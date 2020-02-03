03.02.2020, 09:53
В СК заведено дело на женщину, которая посадила ребёнка за руль автомобиля
ИА «Ореанда-Новости». Следователями заведено дело на женщину двадцати пяти лет, которая, будучи в нетрезвом состоянии, посадила ребёнка за руль каршеринговой машины. Об этом сообщают в информационной службе ГСУ СК РФ по Москве.
По информации от ведомства, двадцать пятого января пьяная женщина во время поездки по столице России на каршеринговой машине посадила за руль ребёнка. При этом в салоне автомобиля на тот момент находился ещё один ребёнок.
Женщину подозревают в том, что она вовлекла несовершеннолетних в совершение действий, которые представляют опасность для жизни несовершеннолетних.
Сейчас следователи пытаются установить местоположение подозреваемой.
По информации от ведомства, двадцать пятого января пьяная женщина во время поездки по столице России на каршеринговой машине посадила за руль ребёнка. При этом в салоне автомобиля на тот момент находился ещё один ребёнок.
Женщину подозревают в том, что она вовлекла несовершеннолетних в совершение действий, которые представляют опасность для жизни несовершеннолетних.
Сейчас следователи пытаются установить местоположение подозреваемой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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