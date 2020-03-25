ИА «Ореанда-Новости» . В регионах Северо-Кавказского федерального округа сотрудники Федеральной службы безопасности и СК РФ задержали пятерых участников террористической организации. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что преступники были пойманы в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

Преступная группировка, которая входила в состав запрещённой на территории России террористической организации, была сформирована семь лет назад на территории одной из колоний в Калмыкии. Правоохранители обнаружили и задержали пятерых членов банды. В сообщении следователей уточняется, что следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до суда из-за тяжести совершённых террористами преступлений.

В общей сложности фигурантами дела о террористической группировке из колонии общего режима в Калмыкии (посёлок Яшкуль) стали 27 человек.