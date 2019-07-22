ИА «Ореанда-Новости» Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и их союзников сообщила, что власти Китая и Камбоджи заключили секретное соглашение, которое предусматривает размещение подразделений китайских армии и флота на камбоджийской военно-морской базе.

Источники, на которые ссылаются журналисты, утверждают, что соглашение было заключено ещё весной. Оно предоставляет вооружённым силам КНР право на монопольный доступ к части военно-морской базы Ream Naval Base, расположенной в Сиамском заливе, в течение 30 лет.

Власти Камбоджи опровергают факт заключения подобного соглашения. «Это худшее из когда-либо придуманных сообщений, направленных против Камбоджи», – заявил премьер-министр страны Хун Сен, подчеркнув, что такие действия противоречат национальной Конституции.