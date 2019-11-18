Недавно Айсеном Николаевым, возглавляющим Якутию, было заявлено о том, что проект моста одобрили в профильных ведомствах и в правительстве страны. Также он сказал, что решение о возведении моста окончательно примут до конца 2019 года.По утверждению "Коммерсанта", президентом страны была наложена резолюция "Ситуация созрела до реализации" на письмо с предложением о постройке моста.В письме Николаевым был представлен проект трассировки мостового перехода. Стоимость проекта оценивается более, чем в 80 миллиардов рублей.