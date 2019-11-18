18.11.2019, 07:15
В СМИ сообщают, что президент России одобрил возведение моста через Лену
ИА «Ореанда-Новости» В публикации газеты "Коммерсант" заявлено о том, что Владимиром Путиным было поддержано строительство моста через Лену. Автомобильный мост должен быть возведен в районе Якутска.
Недавно Айсеном Николаевым, возглавляющим Якутию, было заявлено о том, что проект моста одобрили в профильных ведомствах и в правительстве страны. Также он сказал, что решение о возведении моста окончательно примут до конца 2019 года.
По утверждению "Коммерсанта", президентом страны была наложена резолюция "Ситуация созрела до реализации" на письмо с предложением о постройке моста.
В письме Николаевым был представлен проект трассировки мостового перехода. Стоимость проекта оценивается более, чем в 80 миллиардов рублей.
Недавно Айсеном Николаевым, возглавляющим Якутию, было заявлено о том, что проект моста одобрили в профильных ведомствах и в правительстве страны. Также он сказал, что решение о возведении моста окончательно примут до конца 2019 года.
По утверждению "Коммерсанта", президентом страны была наложена резолюция "Ситуация созрела до реализации" на письмо с предложением о постройке моста.
В письме Николаевым был представлен проект трассировки мостового перехода. Стоимость проекта оценивается более, чем в 80 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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