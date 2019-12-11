11.12.2019, 13:00
В СМИ заявляют, что Госдуме не удалось защитить бизнес
ИА «Ореанда-Новости». Госдумой в первом чтении был принят разработанный Министерством финансов РФ законопроект о защите инвестиций. Данный законопроект считается для бизнеса одним из главных законов. В материале "Ведомости" заявлено, что представителями бизнеса, администрацией президента и правительством законопроект признан неудачным в нынешнем виде.
Помощником главы государства Адреем Белоусовым было сказано, что в нынешнем виде принять закон вряд ли возможно, поскольку он "достаточно сырой". В свою очередь Александр Шохин, стоящий во главе Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что закон приведёт к снижению инвестиций, а не к их росту.
В материале говорится, что представители бизнеса сами просили о дополнительных льготах и гарантиях для инвесторов, однако, ознакомившись с документом, они испугались, что он только добавит проблем.
Помощником главы государства Адреем Белоусовым было сказано, что в нынешнем виде принять закон вряд ли возможно, поскольку он "достаточно сырой". В свою очередь Александр Шохин, стоящий во главе Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что закон приведёт к снижению инвестиций, а не к их росту.
В материале говорится, что представители бизнеса сами просили о дополнительных льготах и гарантиях для инвесторов, однако, ознакомившись с документом, они испугались, что он только добавит проблем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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