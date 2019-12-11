Помощником главы государства Адреем Белоусовым было сказано, что в нынешнем виде принять закон вряд ли возможно, поскольку он "достаточно сырой". В свою очередь Александр Шохин, стоящий во главе Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что закон приведёт к снижению инвестиций, а не к их росту.В материале говорится, что представители бизнеса сами просили о дополнительных льготах и гарантиях для инвесторов, однако, ознакомившись с документом, они испугались, что он только добавит проблем.