15.07.2019, 13:20
В Сочи были задержаны граждане Нигерии с поддельными визами
ИА «Ореанда-Новости» На российско-абхазской границе были задержаны два гражданина Нигерии с поддельными визами. Об этом рассказал представитель пограничного управление ФСБ России по Краснодарскому краю в беседе с РИА Новости.
Нарушителей задержали при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Адлер». Пограничники установили, что визы у нигерийцев поддельные. Оба мужчины были задержаны за использование поддельных документов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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