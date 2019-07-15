ИА «Ореанда-Новости» На российско-абхазской границе были задержаны два гражданина Нигерии с поддельными визами. Об этом рассказал представитель пограничного управление ФСБ России по Краснодарскому краю в беседе с РИА Новости.

Нарушителей задержали при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Адлер». Пограничники установили, что визы у нигерийцев поддельные. Оба мужчины были задержаны за использование поддельных документов.