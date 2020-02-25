ИА «Ореанда-Новости». В Сочи спасатели пытаются спасти двух детей 12 и 14 лет, которых штормом унесло в открытое море, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что дети пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды. Шторм в море оценивается в 4-5 баллов, из-за него поиск детей ведётся только на берегу.



При этом власти города отмечают, что информация о том, что детей унесло в море, уточняется. Наверняка это ещё неизвестно.