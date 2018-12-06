ИА «Ореанда-Новости». Утром в четверг, 6 декабря, в Сочи обрушился временный мост через реку Чахцуцыр. Обрушение произошло по причине обильных осадков (дождей). Поток воды размыл опоры временной переправы.

ЧП произошло в селе Нижняя Шиловка Адлерского района на четвёртом километре автодороги Адлер – Нижняя Шиловка. Этот временный мост был возведён в качестве альтернативы другому мосту, который разрушило в результате октябрьского наводнения две недели назад. Конструкцию должны были убрать после восстановления старого моста, сообщили Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

Временный мост служил для передвижения машин. К счастью, на мосту в момент обрушения никого не было. Сейчас движение по трассе полностью заблокировано.

"В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение в данном направлении", – сообщили в региональном управлении полиции, рекомендовав водителям воздержаться от поездок в этом направлении, пока не будут полностью устранены последствия обрушения.

Сейчас в район моста уже подошла техника и машины с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся сразу же после того, как упадет уровень воды, рассказали в администрации Адлерского района Сочи, передаёт «Комсомольская правда» - Кубань».

На место ЧП направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона – 25 человек и шесть спецмашин.

Объезд обрушившегося моста возможен в двух направлениях: до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную автомобильную дорогу Адлер-Красная Поляна, а также через улицу Рижскую.

Движение планируют восстановить ночью 6 декабря или утром 7 декабря. Сейчас людей подвозят к мосту, они пешком переходят на другой берег, где их ожидают другие автобусы.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, где виден обломок моста, нависший над расширившейся из-за дождей горной рекой, она размыла опоры переправы.

В ноябре в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. В Сочи рядом с обрушившимся мостом для проезда открыли насыпь.