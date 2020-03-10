ИА «Ореанда-Новости». В предгорьях и низких горах Сочи ввиду высокой пожароопасности введено экстренное предупреждение. Администрация города просит жителей соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе.

В курортном городе стоит жаркая ясная погода, днём воздух нагревается до +24 градусов. Вероятность возникновения лесных пожаров достаточно высокая.

В период с 11 по 13 марта в предгорьях и низких горах Сочи пожароопасность составит 4 класса. Для предупреждения ЧС жители и гости Сочи должны соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности при отдыхе на природе, отмечается в сообщении.

Отметим, что в начале месяца в Лазаревском районе города уже возникало большое возгорание. Пожар от костра во дворе одного из посёлков охватил порядка 2 га травы, плантаций чая и лесной подстилки.