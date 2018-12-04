ИА «Ореанда-Новости». Уголовное дело о гибели семилетнего мальчика в Сочи в ливневой канаве было прекращено. В пресс-службе пояснили, что постановлением суда дело было прекращно в связи с примирением сторон.

Напомним, несчастный случай произошёл в 3 августа этого года в Сочи. Во время сильного ливня семилетний мальчик упал в ливневую канаву и его унесло потоком воды. Бабушка пыталась спасти внука – прыгнула вслед за ним, но безуспешно. Тело мальчика спасатели нашли позже в море.

Было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Следователи начали искать виновного. Власти Сочи случившееся назвали «трагедией по стечению неблагоприятных обстоятельств» и оправдались, что ливнёвки должны быть открыты – решётки не предусмотрены проектом.

По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана в 2000-х годах хозяином расположенной поблизости гостиницы. Мужчина сам признался в этом. Хозяину гостиницы было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности".

По информации суда, «дело прекращено в связи с примирением сторон», других подробностей судебного постановления не сообщали.

До этого уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника "Водосток". Заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи "Водосток" подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

Это дело получило широкий общественный резонанс. Так, в Общественной палате обвинили власти Сочи в циничном поведении, а в Госдуме заявили, что опасные места следовало оборудовать ограждениями.

После ЧП администрация города выразила намерение поднять вопрос о пересмотре нормативных требований к ливневым каналам с точки зрения безопасности. Это была инициатива Градостроительного совета Сочи.

По данным мэрии, ливневые канавы были проложены в Лазаревском районе города ещё в начале 1960-х годов – это траншеи открытого типа, которые проходят с одной стороны практически по каждой улице посёлка. Тропические ливни потоком воды могут их сорвать и создать угрозу жизни и здоровью людей, поэтому решётки не предусмотрены.