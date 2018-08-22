ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 22 августа, на территории города Сочи состоялась встреча между лидером Финляндии Саули Ниинистё и российским главой Владимиром Путиным.



По словам Ниинистё, переговоры с президентом Российской Федерации были “солнечными”. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции лидеров двух государств по итогам встречи. Владимиром Путиным было отмечено, что переговоры были “содержательными”. Он поблагодарил лидера Финляндии за то, что он принял приглашение и прибыл в Сочи.



По словам Ниинистё, переговоры с президентом Российской Федерации были “солнечными”. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции лидеров двух государств по итогам встречи. Владимиром Путиным было отмечено, что переговоры были “содержательными”. Он поблагодарил лидера Финляндии за то, что он принял приглашение и прибыл в Сочи.

Представители средств массовой информации, которые присутствовали в Сочи, отметили, что перед началом встречи финляндский лидер поприветствовал главу Российской Федерации на русском языке. В ответ Владимир Путин выразил свою благодарность на финском.





После переговоров глава России подчеркнул, что во время встречи ими затрагивались вопросы, которые интересуют граждан обоих государств, в том числе природоохранные мероприятия и совместные действия по защите окружающей среды. Лидер Российской Федерации напомнил, что Финляндия приняла участие в программе реабилитации полигона опасных отходов Красный бор под Северной столицей России. По словам Владимира Путина, российская сторона планирует в дальнейшем расширять сотрудничество с финскими властями в экологической сфере.





Пресс-секретарём российского лидера Дмитрием Песковым было сказано о том, что Владимир Путин представил Саули Ниинистё участникам оперативного совещания постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, которые по его просьбе задержались в Сочи. Финский глава кратко с ними пообщался.



По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран планируют продолжить неформальное общение в ходе морской прогулки.





Отметим, что Саули Ниинистё, который занял пост главы Финляндии шесть лет назад, приезжал в Россию восемь раз. Первый его визит в качестве финского президента был совершён в РФ. 20-22 июня 2012 года он принял участие в работе ХVI Санкт-Петербургского международного экономического форума и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры проходили на территории курортного комплекса “Игора”, который расположен в Ленинградской области.