ИА «Ореанда-Новости». В одной из сочинский больниц умер ребёнок, родители которого занимались духовными практиками и решили отказаться от медицины, пишут «Известия».



Сообщается, что родители малыша даже не стали его регистрировать после рождения.



Семья переехала в Сочи из Москвы в 2017 году. Вместе они уже около пяти лет. Не так давно супруги увлеклись духовными практиками. В прошлом году женщина забеременела и решила рожать дома, отказавшись от помощи врачей. Роды в итоге принял муж. Ребёнка кормили грудным молоком, но не ставили на учет в поликлинику, поэтому по документам его не существовало.



Супруги рассказали, что в конце июня малыш стал сонным и спал по 16 часов в сутки. Кроме того, он стал худеть. Только через время родители решились отвезти его в больницу. Мальчика сразу положили в реанимацию, однако ребенок умер, не приходя в сознание. Сейчас решается вопрос о возбуждении против супругов уголовного дела.