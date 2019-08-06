ИА «Ореанда-Новости». Во время шторма в Сочи утонули в море три человека, ещё двадцать человек удалось спасти, пишет «Интерфакс».



Руководитель управления курортов и туризма Сергей Доморат рассказал, что погибшие купались на так называемых «диких» пляжах. При этом спасатели предупреждали о шторме силой в пять баллов. При этом спасательным службам удалось спасти 20 человек.



Спасатели нашли тела на пляже в посёлке Якорная Щель, тела мужчины и ребёнка были найдены на глубине два метра.