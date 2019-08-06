06.08.2019, 23:11
В Сочи во время шторма утонули три человека
ИА «Ореанда-Новости». Во время шторма в Сочи утонули в море три человека, ещё двадцать человек удалось спасти, пишет «Интерфакс».
Руководитель управления курортов и туризма Сергей Доморат рассказал, что погибшие купались на так называемых «диких» пляжах. При этом спасатели предупреждали о шторме силой в пять баллов. При этом спасательным службам удалось спасти 20 человек.
Спасатели нашли тела на пляже в посёлке Якорная Щель, тела мужчины и ребёнка были найдены на глубине два метра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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