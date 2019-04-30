ИА «Ореанда-Новости» В Сочи на ближайшие полгода ввели особый противопожарный режим, он будет действовать с 1 мая по 1 ноября. Об этом сообщили в администрации города.

В течение этого времени жителям и гостям города запрещается разводить костры, жечь мусор и траву.За нарушение этого запрета гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей, должностные лица в случае нарушения установленных противопожарных правил заплатят от 15 до 25 тысяч, для юридических лиц размер штрафа составит 150 тысяч рублей.