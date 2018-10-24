ИА «Ореанда-Новости». В кабинетах высокопоставленных чиновников в Сочи утром 24 октября силовики провели обыски и выемку документации. После этих мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малова и директора городского МУП «Водоканал» Сергея Винарского, сообщает РБК.

В квартире мэра Ивана Бомберга также прошли обыски, правоохранительные органы подозревают власти города в выдаче незаконных разрешений на строительство, об этом сообщает телеканал «Россия 24». По информации источника, обыски также прошли у Малова и Винарского. В их квартирах были найдены крупные суммы денег.



Главным следственным управлении Следственного Комитета 15 октября было заведено уголовное дело по двум статьям: по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки). Обыски в квартире врио мэра Сочи Ивана Бомбергера проводятся в рамках данного уголовного дела.

По данным РБК, руководителей администрации Сочи подозревают в том, что они выдавали незаконные разрешения на строительство многоэтажных жилых домов. Схема была следующая: чиновник получал взятку, а за это выписывал разрешение на возведение объекта. Уголовное дело было открыто на основании материалов, собранных ФСБ. Оно находится на контроле главы ГСУ СКР Эдуарда Кабурнеева.

Сейчас Бомбергер является свидетелем по данному уголовному делу, его только проверяют на причастность к противоправной деятельности.Источник сообщает, что в материалах дела речь идёт об организованной группе, которую создал первый зам главы Сочи Анатолий Рыков совместно с адвокатом Алексеем Литвиновым. В августе 2010 года эти люди были арестованы за взятки в особо крупном размере.По версии следствия, глава «Водоканала» Сергей Винарский выдал незаконное разрешение на подключение домов к сетям, а главный архитектор Малов подписывал разрешения на незаконное строительство.17 октября в Сочи задержали первого вице-мэра города Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова, который в данный момент является заместителем гендиректора АНО «Росгонки». В апреле ФСБ задержала другого первого заместителя главы города — Мугдина Чермита. В отношении него было возбуждено дело за превышение должностных полномочий. Речь шла также о незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса стройкомпании «Остринский». На время следствия Чермит был арестован.​