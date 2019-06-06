Отмечается, что зимой неизвестный мужчина два раза выстрелил из ружья в депутата, после чего скрылся. Кузьмину удалось уклониться от пуль. СКР возбудил уголовное дело, правоохранители задержали подозреваемого.Однако через три месяца задержали и депутата. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 306 УК (Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).