06.06.2019, 18:03
В Соликамске арестовали депутата за подготовку покушения на самого себя
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Соликамске арестовал депутата Заксобрания края от КПРФ Илью Кузьмина, которого подозревают в ложном доносе о совершённом на него покушении, пишут РИА Новости.
Отмечается, что зимой неизвестный мужчина два раза выстрелил из ружья в депутата, после чего скрылся. Кузьмину удалось уклониться от пуль. СКР возбудил уголовное дело, правоохранители задержали подозреваемого.
Однако через три месяца задержали и депутата. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 306 УК (Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).
Отмечается, что зимой неизвестный мужчина два раза выстрелил из ружья в депутата, после чего скрылся. Кузьмину удалось уклониться от пуль. СКР возбудил уголовное дело, правоохранители задержали подозреваемого.
Однако через три месяца задержали и депутата. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 306 УК (Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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