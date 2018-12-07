ИА «Ореанда-Новости». Ветеран труда из Магадана не просил перечислить «унизительную» соцвыплату Медведеву, информацию опровергли в «Социальном центре» региона.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось фото заявления ветерана труда Владимира Попова, который просил «Социальный центр» в Магадане вернуть Медведеву свою прибавку к пенсии «для борьбы с пенсионерами», так как мужчина счёл сумму унизительной для себя – ему положена ежемесячная социальная выплата в размере 683 рубля.

По информации РИА Новости, руководитель соццентра Анатолий Куликов рассказал, что с таким заявлением Владимир Попов официально не обращался к ним.

«С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идёт о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. В данном случае Владимир Попов был у нас, но по другому поводу», – цитирует агентство слова Анатолия Куликова.

Со слов руководителя соццентра, Попов сейчас живёт в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть сменить место прописки. Поэтому он обращался в соццентр с просьбой «временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», уверил Куликов.

Куликов также отметил, что соццентр не вправе перечислять деньги, предназначенные гражданам, на какой-либо другой счёт.

«Дело в том, что даже теоретически мы не могли бы перевести эти деньги Дмитрию Медведеву. Они идут ветерану, а дальше только он может распорядиться ими так, как посчитает нужным», – уточнил он

Ранее фотографию заявления Попова разместила местная группа в социальной сети Facebook «Магаданский скептик».

«В связи с тем, что ежемесячная выплата в 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», – говорилось в обращении Попова.

В группе также было прикреплено фото извещения, где соццентр информировал ветерана, что ему положена ежемесячная прибавка к пенсии в размере 683 рублей.