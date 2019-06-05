ИА «Ореанда-Новости» В социальной сети «Вконтакте» доступен сервис, с помощью которого можно узнать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом говорится в сообщении соцсети. Отмечается, что программу «Результаты ЕГЭ» разработали студенты НИУ ВШЭ на базе сервиса VK Mini Apps.

Так прямо в соцсети можно будет узнать свои баллы по экзамену, или же настроить уведомления о появлении результатов. Отмечается, что приложение получает информацию прямо с портала единого государственного экзамена, поэтому результаты ЕГЭ будут доступны сразу же, после появления баллов на портале.

Как ранее сообщили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году сдают 750 тысяч выпускников, основной период экзаменов продлиться до 1 июля.