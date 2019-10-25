ИА «Ореанда-Новости». Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы планируют массовые хакерские атаки на информационную инфраструктур страны, пишет «Интерфакс».



Патрушев заявил, что зарубежные спецслужбы ведут «целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры».



Секретарь Совбеза также отметил, что в России объём нарушений требований информационной безопасности остаётся существенным. В основном это касается таких сфер, как энергетика и транспорт.