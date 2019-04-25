ИА «Ореанда-Новости» Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Цхинвале указал на необходимость принять меры для противодействия угрозам, исходящим от биологической лаборатории, расположенной вблизи столицы Грузии. Нургалиев и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов провели совещание, посвящённое социально-экономическому развитию республики. Руководитель республиканского ведомства по надзору в сельском хозяйстве Алан Маргиев сообщил о появлении в граничащих с Грузией районах мраморного клопа. Пока его распространение не носит массового характера, но существует угроза того, что потепление усугубит ситуацию. Чиновник обратился в Россельхознадзор с просьбой о предоставлении партии феромонных ловушек для борьбы с насекомым.

Нургалиев заявил, что мраморный клоп, возможно, является штаммом из Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара под Тбилиси, который находится под контролем министерства обороны США.

Грузия отвергает подозрения и настаивает, что биолаборатория ведёт только научную работу. Ранее российское министерство иностранных дел запрашивало официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в связи с подозрением о постановке летальных опытов над людьми.